Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании после разговора с Путиным. Обобщение

Президенты РФ и США договорились встретиться в Будапеште после контактов советников

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в котором стороны обсудили конфликт на Украине и двустороннее взаимодействие. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Оценка Вашингтона

Белый дом позитивно оценил состоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа. "Это был хороший, продуктивный звонок", - цитирует агентство Bloomberg пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Президент США заявил, что в ходе телефонного разговора ему удалось добиться значительного прогресса в украинском урегулировании. "Я считаю, что большого прогресса удалось достигнуть в ходе сегодняшнего разговора", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что торговая тематика занимала важное место в его разговоре в разговоре с Путиным. "Мы также провели много времени, обсуждая, какой будет торговля между Россией и США, когда война с Украиной закончится", - сообщил американский лидер.

Трамп также заявил, что "мы с президентом Зеленским встретимся завтра в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое".

Оценка Москвы

Ушаков заявил, что особый акцент в ходе телефонного разговора президентов РФ и США были сделаны на вопросах, связанных с конфликтом на Украине.

"Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения", - сказал помощник президента РФ.

Он также допустил, что контакты Путина и Трампа могут состояться в Будапеште.

"Обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Действительно, очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал Ушаков. По его словам, Путин поддержал такую идею. "Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице", - отметил помощник российского лидера.

Кроме того, он заявил, что лидеры договорились поддерживать контакты. "Телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен и два лидера договорились, что они будут оставаться на связи", - добавил Ушаков.

Ракеты Tomahawk

Путин заявил Трампу, что возможная поставка ракет Tomahawk нанесет существенный ущерб отношениям двух стран, не говоря уже о перспективах урегулирования на Украине. "Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет "Томагавк". Владимир Путин повторил свой тезис о том, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесёт существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования", - отметил Ушаков.

Продолжение контактов

Трамп заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров двух стран в Будапеште. "В завершении разговора мы согласились на то, чтобы провести на следующей неделе встречу советников высокого уровня", - написал американский лидер.

По его словам, делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио, а место встречи еще предстоит определить. "Затем президент Путин и я встретимся в согласованном месте в Будапеште, Венгрия, чтобы увидеть, можем ли мы положить конец бесславной войне между Россией и Украиной", - добавил Трамп.

Со своей стороны Ушаков заявил, что подготовка нового саммита РФ - США начнётся с телефонного контакта главы МИД РФ Сергея Лаврова и Рубио, который может состояться в ближайшие дни. "Начнётся эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и нашим министром иностранных дел Лавровым", - сказал помощник президента РФ.

Позднее премьер Венгрии Виктор Орбан написал в соцсети X, что Будапешт готов переговорам российского и американского лидеров в венгерской столице. "Запланированная встреча американского и российского президентов - отличные новости для всех людей на планете, кто хочет мира", - добавил Орбан.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин украинское урегулирование
