Экс-сотрудник Нацбанка Молдавии Мунтяну может возглавить правительство страны

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии может возглавить предприниматель, бывший сотрудник Всемирного банка и Нацбанка Молдавии, профессор-физик Александр Мунтяну, который уже завершает формирование состава нового правительства страны.

"Я уже оценил работу министров и встретился практически со всеми из них, за исключением двух человек, которые сейчас находятся за границей, но с которыми я поговорю в ближайшие дни. Это процесс, но могу сказать, что мы завершили примерно 80-90% оценки", - сказал Мунтяну, которого цитирует госагентство "Молдпресс".

Ранее сообщалось, что глава действующего правительства Молдавии Дорин Речан отказался от предложенного ему после парламентских выборов поста премьер-министра по личному желанию, он занимал пост премьера с февраля 2023 года.

В связи с этим правящая партия "Действие и солидарность" и президент Молдавии Майя Санду предложили занять пост премьера Мунтяну, сообщал спикер парламента и лидер партии Игорь Гросу.

Мунтяну вскоре заявил, что принял предложение возглавить правительство на основании преемственности с прежним премьером и составом кабинета министра, сохраняя цель европейской интеграции Молдавии. По его словам, "большинство граждан проголосовали за европейскую интеграцию, и цель остается реалистичной: вступление Республики Молдова в Европейский союз к 2028 году".

Мунтяну родился в 1964 году в Кишиневе, изучал физику в Институте прикладной физики Академии наук, а затем Техническом университете Молдавии, где занимал должность доцента и заместителя декана международного факультета.

После создания Национального банка Молдавии он занимал руководящие должности в департаменте внешних связей. После обучения в аспирантуре Колумбийского университета в Нью-Йорке работал во Всемирном банке в Вашингтоне.

В 1997 году он вернулся Молдавию, где занимал должность заместителя директора Центра стратегических исследований и реформ (CISR), а затем директора представительства Американского инвестиционного фонда WNISEF. В 2016 году он основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners, работающую в Восточной Европе.

Мунтяну также является основателем Французского альянса в Молдавии и одним из основателей AmCham Moldova (Американской торговой палаты), кавалером Ордена Почетного легиона (Legion d'Honneur) Франции.

Кандидатуру Мунтяну на пост премьера должен утвердить новый состав парламента.