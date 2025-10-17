Поиск

Экс-сотрудник Нацбанка Молдавии Мунтяну может возглавить правительство страны

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии может возглавить предприниматель, бывший сотрудник Всемирного банка и Нацбанка Молдавии, профессор-физик Александр Мунтяну, который уже завершает формирование состава нового правительства страны.

"Я уже оценил работу министров и встретился практически со всеми из них, за исключением двух человек, которые сейчас находятся за границей, но с которыми я поговорю в ближайшие дни. Это процесс, но могу сказать, что мы завершили примерно 80-90% оценки", - сказал Мунтяну, которого цитирует госагентство "Молдпресс".

Ранее сообщалось, что глава действующего правительства Молдавии Дорин Речан отказался от предложенного ему после парламентских выборов поста премьер-министра по личному желанию, он занимал пост премьера с февраля 2023 года.

В связи с этим правящая партия "Действие и солидарность" и президент Молдавии Майя Санду предложили занять пост премьера Мунтяну, сообщал спикер парламента и лидер партии Игорь Гросу.

Мунтяну вскоре заявил, что принял предложение возглавить правительство на основании преемственности с прежним премьером и составом кабинета министра, сохраняя цель европейской интеграции Молдавии. По его словам, "большинство граждан проголосовали за европейскую интеграцию, и цель остается реалистичной: вступление Республики Молдова в Европейский союз к 2028 году".

Мунтяну родился в 1964 году в Кишиневе, изучал физику в Институте прикладной физики Академии наук, а затем Техническом университете Молдавии, где занимал должность доцента и заместителя декана международного факультета.

После создания Национального банка Молдавии он занимал руководящие должности в департаменте внешних связей. После обучения в аспирантуре Колумбийского университета в Нью-Йорке работал во Всемирном банке в Вашингтоне.

В 1997 году он вернулся Молдавию, где занимал должность заместителя директора Центра стратегических исследований и реформ (CISR), а затем директора представительства Американского инвестиционного фонда WNISEF. В 2016 году он основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners, работающую в Восточной Европе.

Мунтяну также является основателем Французского альянса в Молдавии и одним из основателей AmCham Moldova (Американской торговой палаты), кавалером Ордена Почетного легиона (Legion d'Honneur) Франции.

Кандидатуру Мунтяну на пост премьера должен утвердить новый состав парламента.

Майя Санду Всемирный банк Молдавия Александр Мунтяну Дорин Речан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 17 октября

Вэнс заявил, что Москва и Киев пока не готовы заключить сделку, но она будет достигнута

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Трамп заявил, что Путину "не понравилась" идея поставки ракет Tomahawk Киеву

Трамп полагает, что его встреча с Путиным может состояться через пару недель

Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Венесуэлы

Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Венесуэлы

Орбан сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании после разговора с Путиным. Обобщение

Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФ

В Кремле сообщили о готовности США к сотрудничеству после урегулирования на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });