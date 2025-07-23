В Молдавии сменился вице-премьер по приднестровскому урегулированию

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Новым вице-премьер-министром Молдавии по реинтеграции стал Роман Рошка, который ранее был депутатом от правящей партии PAS, возглавлял Специальную комиссию по мониторингу и парламентскому контролю за политикой реинтеграции.

Президент Майя Санду назначила его на этот пост, 23 июля утром он принял присягу.

Традиционно, вице-премьер-министр по реинтеграции является и главным переговорщиком Кишинева на переговорах с Тирасполем по вопросам приднестровского урегулирования.

Санду ожидает от нового министра обеспечения безопасности граждан, как на правом, так и на левом берегу Днестра. "Для того, чтобы обеспечить безопасность, мы должны сохранять стабильность, особенно в последующие недели и месяцы, потому что мы знаем, какие существуют вызовы и риски...", - сказала она.

Премьер-министр Дорин Речан подчеркнул, что сегодня перед властями "стоит сложная, но выполнимая задача - обеспечить мир и безопасность в Республике Молдова, учитывая ситуацию в Приднестровском регионе".

Рошка занял должность после того, как его предшественник Олег Серебрян был назначен послом в Турцию.