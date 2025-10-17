Поиск

В Литве ввели зоны ограничения полетов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В воздушном пространстве Литвы определена сеть из 26 зон ограничения полетов, сообщил в пятницу министр транспорта и коммуникаций страны Юрас Таминскас.

"Учитывая напряженную геополитическую ситуацию, мы обеспечиваем контроль воздушного пространства на всей территории Литвы. Сеть зон ограниченного доступа даст военным возможность быстро и точно реагировать на нарушения воздушного пространства, особенно совершаемые беспилотными летательными аппаратами, и при необходимости, когда военные сочтут это безопасным и целесообразным, оперативно применять военную силу, тем самым защищая нашу страну от потенциальных угроз", - сказал Таминскас, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что зоны определены, в том числе над литовской акваторией Балтийского моря.

В Минтрансе Литвы заявили, что в случае в случае возникновения угрозы конкретная зона ограничения полетов будет активирована по запросу командующего Вооруженными силами или уполномоченного им лица. "Пилоты воздушных судов, находящихся в зоне ограничения, будут проинформированы об угрозе не позднее, чем за 10 минут до активации зоны ограничения, чтобы они могли ее покинуть", - говорится в сообщении.

"В активированной части сети зон ограничения полетов военные, в соответствии с действующими правилами применения оружия, смогут применять средства противовоздушной обороны против воздушных судов, нарушающих воздушное пространство Литвы и представляющих угрозу. Отдельные части сети зон ограничения полетов будут активироваться в ответ на угрозы и только на ограниченное время, необходимое для выполнения задачи", - в свою очередь заявили в командовании ВВС Литвы, комментарий приводит Минтранс республики.

Ранее сообщалось, что Литва 12 августа 2025 года ввела закрытие воздушного пространства вдоль части границы с Белоруссией, с действием до 1 декабря и возможностью продления.

