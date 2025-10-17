В ЕС заявили, что приветствуют все усилия, которые приведут к миру на Украине

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В ЕС на фоне сообщений о планах лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина провести встречу в Будапеште заявили, что приветствуют любые усилия, способные привести к устойчивому миру на Украине.

"Председатель (ЕК Урсула - ИФ) фон дер Ляйен приветствует любые шаги, которые ведут к справедливому и устойчивому миру для Украины. Если эта встреча послужит данной цели, мы ее приветствуем", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе в пятницу.

Так он ответил на просьбу прокомментировать объявленную Трампом встречу двух лидеров в Будапеште.

Кроме того, по сообщению The Guardian, в ЕС отметили, что не имеют формальных возражений против поездки российского лидера на территорию блока. Там добавили, что в отношении Путина действуют санкции, предполагающие замораживание активов, а не запрет на поездки.