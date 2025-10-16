Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Будапешт в качестве возможного места проведения новой встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был первым предложен американским лидером, российский лидер эту идею поддержал, сообщили в Кремле.

"Обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Действительно, очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Я могу сказать, что Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице", - отметил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова стать площадкой для переговоров.