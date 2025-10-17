Поиск

Группа сенаторов хочет добиться голосования по запрету на военные акции в Венесуэле без согласия Конгресса

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Двухпартийная группа в Сенате США намерена вынести на голосование законопроект, который должен не позволить стране участвовать в каких-либо военных акциях в Венесуэле без позволения Конгресса, сообщает в пятницу The New York Times (NYT).

"Сенаторы Тим Кейн из штата Вирджиния и Адам Шифф из штата Калифорния, оба демократы, вступили в союз с сенатором-республиканцем Рэндом Полом, штат Кентукки, ради такой резолюции, обеспокоенные тем, что приказ администрации президента США Дональда Трампа для ЦРУ начать действовать в Венесуэле может стать первым шагом к полномасштабной войне", - отмечает издание.

Законопроект предполагает, что президент не сможет требовать вести боевые действия "на территории Венесуэлы и против нее", если только Конгресс официально не объявит войну или не санкционирует применение военной силы. При этом упоминается равносильная закону Резолюция о военных полномочиях от 1973 года, которая ограничивала право президента на вступление США в вооруженный конфликт без согласия Конгресса и требовала от президента консультироваться с Конгрессом для отправки американских вооруженных сил за рубеж. При этом, напоминает NYT, Конституция США наделяет Конгресс, а не президента, правом объявлять войну.

NYT отмечает, что большинство республиканцев не склонны поддерживать такую инициативу, не желая конфликтовать с Трампом. На прошлой неделе Сенат заблокировал предложение Кейна и Шиффа, которое не позволило бы без разрешения Конгресса наносить удары ВС США по лодкам, которые, по версии Белого дома, перевозят наркотики через Карибское море.

В среду Трамп подтвердил ранее появившиеся сообщения, что отдал ЦРУ приказ начать тайные операции в Венесуэле. Закон требует от президента информировать как можно скорее ключевые фигуры в Конгрессе о таких действиях или о применении военной силы. По словам источников NYT, Белый дом пока что не проводил таких брифингов для законодателей. У президента при том есть право прибегать к силе без утверждения ее использования Конгрессом, если речь идет о неминуемой угрозе для США; в администрации утверждают, что в случае Венесуэлы речь идет о таком случае.

Командование США ранее направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку, перебросило в регион истребители-бомбардировщики F-35, беспилотники MQ-9 и противолодочные самолеты P-8 Poseidon. На этой неделе два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer провели полеты вблизи побережья Венесуэлы над нейтральными водами Карибского моря. Кроме того, по данным The Wall Street Journal, США развернули в регионе силы специальных операций, включая 160-й авиационный полк специальных операций, который занимается перевозкой спецназа; сюда входят транспортные и боевые вертолеты. Ранее их заметили в 145 км от берегов Венесуэлы.

В свой черед президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу сообщил о начале реализации специального плана "Независимость-200" в четырех западных штатах страны, чтобы обеспечить их "тотальную защиту" в связи с угрозой со стороны США.

По данным агентства EFE, речь идет о штатах Мерида, Трухильо, Лара и Яракуй.

План "Независимость-200" подготовили в Венесуэле в сентябре. Он предусматривает активное взаимодействие военных с полицейскими и с гражданскими структурами для подготовки на случай боевых действий. На прошлой неделе власти приступили к его реализации в ряде прибрежных зон, в пограничных с Колумбией районах и в ряде других районов страны.

