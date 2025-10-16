Поиск

Мадуро раскритиковал "устроенные ЦРУ перевороты в Америке"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро обрушился с критикой на деятельность американского разведывательного агентства в различных конфликтах в Латинской Америке и призвал американцев к миру.

"Как долго ЦРУ будет продолжать свои перевороты? Латинская Америка не хочет их, не нуждается в них и отвергает их", - цитирует агентство The Associated Press заявление Мадуро.

В миреNYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в ВенесуэлеNYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в ВенесуэлеЧитать подробнее

Он отметил, что Каракас не хочет конфликта ни в Карибском бассейне, ни в Южной Америке.

"Нет" - войне, "да" - миру, народ США", - добавил президент Венесуэлы.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле.

В среду газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что администрация США без огласки наделила ЦРУ правом организовывать секретные операции в Венесуэле против властей страны.

Согласно публикации, при этом оперативники ЦРУ получают право на действия, включающие физическое устранение лиц, и на различные операции в регионе Карибского моря. Спецслужба сможет действовать самостоятельно или в рамках более масштабных военных операций США. Однако, уточняет издание, неясно, планирует ли уже ЦРУ какие-то шаги в Венесуэле.

Дональд Трамп Каракас Николас Мадуро США ЦРУ Венесуэла
