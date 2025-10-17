Поиск

Трамп заявил, что Мадуро опасается конфликта с США и готов на компромисс

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не желает конфликтовать с США и готов идти на серьезные компромиссы.

"Он предложил все. Вы правы. И знаете, почему? Потому что он не хочет связываться с США", - сказал Трамп в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения, будто президент Венесуэлы Николаса Мадуро предложил США все природные ресурсы страны.

В октябре The New York Times сообщало со ссылкой на источники, что власти Венесуэлы, желая прекратить конфронтацию с США, предлагали Вашингтону основную долю в разработке венесуэльских нефтяных месторождений и других природных богатств.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу сообщил о начале реализации специального плана "Независимость-200" в четырех западных штатах страны, чтобы обеспечить их "тотальную защиту" в связи с угрозой со стороны США. По данным агентства EFE, речь идет о штатах Мерида, Трухильо, Лара и Яракуй.

