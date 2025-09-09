Мадуро заявил, что США используют борьбу с наркокартелями как предлог для смены власти в Венесуэле

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - США нагнетают обстановку вокруг Венесуэлы, чтобы добиться смены власти в стране и получить доступ к ее природным ресурсам, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

"Попытки распространения всех этих грязных историй направлены против властей Венесуэлы, чтобы добиться смены власти и завладеть венесуэльскими нефтью, газом и золотом", - сказал Мадуро в эфире венесуэльского телевидения.

Президент Венесуэлы напомнил, что администрация США разместила военно-морские силы США в водах Карибского бассейна близ Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями, но, по словам Мадуро, "все это ложь и совершенно неоправданная эскалация войны".

"Это не напряженность между двумя странами, это агрессия", - подчеркнул он.

"Никто никогда не унизит Венесуэлу, мы не допустим преклонения перед империей гринго. Мы будем бороться и защищать мир всеми силами, - заверил Мадуро. - Как бы ни складывалась ситуация, какой бы ни была обстановка, венесуэльцы досрочно начнут отмечать рождество с 1 октября".

Вашингтон обвиняет Мадуро в руководстве одним из венесуэльских наркокартелей и назначил за его поимку награду в размере $50 млн. В настоящее время в Карибском море размещены восемь вооруженных ракетами американских кораблей и атомная подводная лодка.

