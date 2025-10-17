Поиск

Трамп выразил интерес к идее о прокладке тоннеля между Аляской и Россией

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал интересной идею пробурить тоннель, соединяющий Россию и штат Аляска.

"Тоннель между Россией и Аляской? Я услышал об этом только сейчас. Это интересно. Мы будем вынуждены подумать об этом", - сказал Трамп в пятницу в Белом доме в ответ на вопрос журналиста.

"Я никогда не слышал об этом. Только что на Аляске сделали прекрасную дорогу, которая ведет к большому количеству полезных ископаемых", - продолжил американский президент.

Трамп затем подчеркнул, что тоннель "Россия-Аляска" - это любопытная идея.

Ранее на этой неделе спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что соединяющий Россию и США через Берингов пролив тоннель реально построить меньше чем за восемь лет, затратив менее $8 млрд.

"Представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина-Трампа - 70-мильным путем, символизирующим единство", - написал Дмитриев в соцсети X.

По его словам, стоимость такого тоннеля при возведении традиционными методами составляет более $65 млрд, однако технологии The Boring Company - компании, созданной предпринимателем Илоном Маском и занимающейся инфраструктурными проектами и строительством тоннелей, позволят сократить эту стоимость до менее чем $8 млрд.

Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть

Трамп на встрече с Зеленским заявил, что доволен тем, как продвигается украинское урегулирование

CNN сообщает, что Трамп еще не решил, передавать ли "Томагавки" Украине

Суд Польши отказался выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

