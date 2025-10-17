Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Соединяющий Россию и США через Берингов пролив тоннель реально построить меньше чем за 8 лет, затратив менее $8 млрд, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина-Трампа - 70-мильным путем, символизирующим единство", - написал Дмитриев в соцсети X.

По его словам, стоимость такого тоннеля при возведении традиционными методами составляет более $65 млрд, однако технологии The Boring Company - компании, созданной предпринимателем Илоном Маском, занимающейся инфраструктурными проектами и строительством тоннелей, позволят сократить эту стоимость до менее чем $8 млрд.

При этом, потенциальный срок реализации проекта - менее 8 лет, добавил он.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что проложенный через такой тоннель грузовой железнодорожный маршрут открывает путь для совместной разработки ресурсов, а российско-американские проекты будут создавать рабочие места и стимулировать экономику.

Дмитриев предполагает, что такой мегапроект может сделать The Boring Company "самым невероятным новатором в области инфраструктуры".

"РФПИ уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США", - резюмировал Дмитриев.