Поиск

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Соединяющий Россию и США через Берингов пролив тоннель реально построить меньше чем за 8 лет, затратив менее $8 млрд, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина-Трампа - 70-мильным путем, символизирующим единство", - написал Дмитриев в соцсети X.

По его словам, стоимость такого тоннеля при возведении традиционными методами составляет более $65 млрд, однако технологии The Boring Company - компании, созданной предпринимателем Илоном Маском, занимающейся инфраструктурными проектами и строительством тоннелей, позволят сократить эту стоимость до менее чем $8 млрд.

При этом, потенциальный срок реализации проекта - менее 8 лет, добавил он.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что проложенный через такой тоннель грузовой железнодорожный маршрут открывает путь для совместной разработки ресурсов, а российско-американские проекты будут создавать рабочие места и стимулировать экономику.

Дмитриев предполагает, что такой мегапроект может сделать The Boring Company "самым невероятным новатором в области инфраструктуры".

"РФПИ уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США", - резюмировал Дмитриев.

Кирилл Дмитриев Россия США Берингов пролив тоннель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еще шесть аэропортов приостановили обслуживание рейсов

Президент США считает, что время для антироссийских санкций не настало

Трамп заявил, что Путину "не понравилась" идея поставки ракет Tomahawk Киеву

Трамп полагает, что его встреча с Путиным может состояться через пару недель

Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании после разговора с Путиным. Обобщение

В Кремле сообщили о готовности США к сотрудничеству после урегулирования на Украине

Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Путин и Трамп сделали особый акцент на вопросах украинского кризиса

На подъем затонувшего в Мурманске плавдока ПД-50 выделят средства из федерального бюджета

Орбан заявил о готовности принять в Венгрии Трампа и Путина

Орбан заявил о готовности принять в Венгрии Трампа и Путина
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });