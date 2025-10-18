Поиск

СМИ узнали о планах Вэнса отправиться в Израиль на следующей неделе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, совершит визит в Израиль на следующей неделе, сообщает в субботу ряд израильских СМИ.

"Вэнс посетит Израиль на следующей неделе: его поездка совпадет с турне по региону спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Они приедут в Израиль в рамках усилий США по продолжению реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников", - информирует портал Ynet.

В миреУиткофф в воскресенье отправится на Ближний Восток, посетит Израиль и ЕгипетЧитать подробнее

По данным издания The Times of Israel, Вэнс будет обсуждать второй этап мирного плана США, который предусматривает разоружение движения ХАМАС и установление новой структуры управления Газой.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники передавал, что Уиткофф посетит Египет и Израиль и, вероятно, побывает в секторе Газа. По их информации, Уиткофф, по-видимому, будет работать над вопросом международных стабилизационных сил, которые, согласно американскому проекту, будут развернуты на части территории Газы и дадут возможность Армии обороны Израиля отойти из анклава.

Кроме того, США хотят начать восстановление Газы - ее территорий, не находящихся под контролем движения ХАМАС, особенно Рафаха. В Вашингтоне хотят, чтобы Рафах стал моделью для послевоенного устройства сектора.

США Джей Ди Вэнс Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тегеране заявили, что одобряющая соглашение по ИЯП резолюция СБ ООН утратила силу

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

В Венгрии раскритиковали отказ Польши в экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Что случилось этой ночью: суббота, 18 октября

Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву ракет Tomahawk

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Дмитриев заявил, что обсуждение проекта туннеля между Россией и США продолжится

Трамп выразил интерес к идее о прокладке тоннеля между Аляской и Россией

Трамп заявил, что Мадуро опасается конфликта с США и готов на компромисс

Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть

Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7384 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });