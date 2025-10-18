СМИ узнали о планах Вэнса отправиться в Израиль на следующей неделе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, совершит визит в Израиль на следующей неделе, сообщает в субботу ряд израильских СМИ.

"Вэнс посетит Израиль на следующей неделе: его поездка совпадет с турне по региону спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Они приедут в Израиль в рамках усилий США по продолжению реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников", - информирует портал Ynet.

По данным издания The Times of Israel, Вэнс будет обсуждать второй этап мирного плана США, который предусматривает разоружение движения ХАМАС и установление новой структуры управления Газой.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники передавал, что Уиткофф посетит Египет и Израиль и, вероятно, побывает в секторе Газа. По их информации, Уиткофф, по-видимому, будет работать над вопросом международных стабилизационных сил, которые, согласно американскому проекту, будут развернуты на части территории Газы и дадут возможность Армии обороны Израиля отойти из анклава.

Кроме того, США хотят начать восстановление Газы - ее территорий, не находящихся под контролем движения ХАМАС, особенно Рафаха. В Вашингтоне хотят, чтобы Рафах стал моделью для послевоенного устройства сектора.