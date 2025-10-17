Поиск

Уиткофф в воскресенье отправится на Ближний Восток, посетит Израиль и Египет

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в воскресенье отправится в этот регион с целью способствовать дальнейшей реализации плана по мирному урегулированию в секторе Газа, сообщает в пятницу Axios со ссылкой на источники.

"По словам американского чиновника и источника, знакомого с вопросом, Уиткофф, как ожидается, совершит поездку на Ближний Восток в воскресенье ночью, чтобы двигать дальше выполнение соглашения по окончанию войны в Газе", - информирует портал.

"Источник отметил, что Уиткофф по плану посетит Египет и Израиль в ходе турне и, вероятно, побывает в секторе Газа", - отмечает Axios.

По его информации, Уиткофф, по-видимому, будет работать над вопросом международных стабилизационных сил, которые, согласно американскому проекту, будут развернуты на части территории Газы и дадут возможность Армии обороны Израиля отойти из анклава. Кроме того, США хотят начать восстановление Газы - ее территорий, не находящихся под контролем движения ХАМАС, особенно Рафаха. В Вашингтоне хотят, чтобы город стал моделью для послевоенного устройства сектора.

