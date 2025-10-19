ХАМАС обвиняет Нетаньяху в нарушении соглашения по Газе

Движение передало Израилю тела еще двух погибших заложников

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС обвинило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

ХАМАС заявляет, что отказ израильского премьерп открыть КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа "представляет собой вопиющее нарушение" соглашения о прекращении огня и "отрицание" обязательств, которые Израиль взял на себя перед посредниками.

В заявлении движения говорится, что продолжающееся закрытие КПП, в том числе предотвращение выезда раненых, въезд техники и специализированных бригад для поиска тел пленных приведет к "задержкам в поиске и возвращении тел погибших".

По мнению ХАМАС, Нетаньяху "продолжает выдумывать предлоги, чтобы сорвать соглашение и уклониться от своих обязательств".

Тем временем Израиль сообщил, что получил тела еще двух погибших заложников.

"Два гроба с телами погибших заложников в сопровождении сил армии обороны Израиля и ISA (израильское управление по безопасности - ИФ) недавно пересекли границу государства Израиль и находятся на пути в Национальный институт судебной медицины, где будут проведены процедуры опознания", - заявили израильские военные.

Ранее Нетаньяху заявил, что КПП "Рафах" будет закрыт для палестинцев до тех пор, пока ХАМАС не вернет Израилю останки всех погибших заложников.

"Его повторное открытие будет рассматриваться на основании того, в какой степени ХАМАС выполнит обязательства по возвращению погибших заложников и исполнения ранее согласованного плана", - цитирует заявление канцелярии The Times of Israel.

Издание отмечает, что это противоречит заявлению посольства Палестинской национальной администрации (ПНА) в Египте, в котором говорилось, что КПП откроется в понедельник.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.