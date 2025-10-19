Поиск

ХАМАС обвиняет Нетаньяху в нарушении соглашения по Газе

Движение передало Израилю тела еще двух погибших заложников

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС обвинило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

ХАМАС заявляет, что отказ израильского премьерп открыть КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа "представляет собой вопиющее нарушение" соглашения о прекращении огня и "отрицание" обязательств, которые Израиль взял на себя перед посредниками.

В заявлении движения говорится, что продолжающееся закрытие КПП, в том числе предотвращение выезда раненых, въезд техники и специализированных бригад для поиска тел пленных приведет к "задержкам в поиске и возвращении тел погибших".

По мнению ХАМАС, Нетаньяху "продолжает выдумывать предлоги, чтобы сорвать соглашение и уклониться от своих обязательств".

Тем временем Израиль сообщил, что получил тела еще двух погибших заложников.

"Два гроба с телами погибших заложников в сопровождении сил армии обороны Израиля и ISA (израильское управление по безопасности - ИФ) недавно пересекли границу государства Израиль и находятся на пути в Национальный институт судебной медицины, где будут проведены процедуры опознания", - заявили израильские военные.

Ранее Нетаньяху заявил, что КПП "Рафах" будет закрыт для палестинцев до тех пор, пока ХАМАС не вернет Израилю останки всех погибших заложников.

"Его повторное открытие будет рассматриваться на основании того, в какой степени ХАМАС выполнит обязательства по возвращению погибших заложников и исполнения ранее согласованного плана", - цитирует заявление канцелярии The Times of Israel.

Издание отмечает, что это противоречит заявлению посольства Палестинской национальной администрации (ПНА) в Египте, в котором говорилось, что КПП откроется в понедельник.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

Израиль Дональд Трамп ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США проинформировали страны-посредники о нарушениях ХАМАС соглашения по Газе

Трамп заявил, что на уничтоженной США подлодке находились наркоторговцы с грузом

Что произошло за день: суббота, 18 октября

Дубай оказался местом проведения запрещенного судом РФ разбирательства Wintershall против России

СМИ сообщили, что Египет, скорее всего, возглавит международные стабилизационные силы в Газе

СМИ сообщили, что Египет, скорее всего, возглавит международные стабилизационные силы в Газе

FT сообщает, что операция США может привести Венесуэлу к гражданской войне

CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее

CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее

В Тегеране заявили, что одобряющая соглашение по ИЯП резолюция СБ ООН утратила силу

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

В Венгрии раскритиковали отказ Польши в экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7384 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });