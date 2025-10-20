Поиск

Хаменеи заявил, что США не удалось уничтожить ядерную программу Ирана

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США не удалось ликвидировать иранскую ядерную программу в ходе авиаударов в минувшем июне, сообщает в понедельник телеканал Press TV.

"Хорошо, продолжайте мечтать", - заявил иранский лидер в ответ на звучавшие из США заявления, что иранские ядерные объекты уничтожены.

"Кто вы такие, чтобы указывать, какой стране можно, а какой нельзя иметь ядерную отрасль?" - добавил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что у президента США Дональда Трампа нет полномочий диктовать другим странам, что им можно или нельзя делать.

Он также отверг возможность новых переговоров по ядерной программе Ирана с США. По его мнению, такие переговоры приведут к "серьезному, невосполнимому ущербу".

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии Трамп объявил перемирие, на которое согласились Иран и Израиль.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что основные ядерные объекты Ирана полностью уничтожены.

