Трамп заявил о готовности США сотрудничать с Ираном

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил готовность взаимодействовать с Ираном и предположил, что эта Тегеран стремится улучшить с ним отношения.

"Даже Ирану, режим которого привел к стольким смертям на Ближнем Востоке, мы готовы подать руку дружбы и сотрудничества. Я говорю вам: они хотят заключить с нами сделку", - заявил он, выступая в Кнессете.

Трамп отметил, что сотрудничество с США выгодно Ирану и выразил уверенность, что это обязательно произойдет.

При этом американский президент заявил, что Ирану необходимо "отказаться от терроризма", перестать представлять угрозу для соседних стран.

Трамп заверил, что в США и Израиле не относятся к Ирану враждебно и "просто хотят жить в мире".

Президент США выступил в Кнессете по случаю заключения сделки о перемирии и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.