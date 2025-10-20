Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Успех пилотных клинических испытаний генной терапии врожденной глухоты, прочтение за день полного человеческого генома в клинических условиях, а также отпечаток грызуна на тротуаре в Чикаго

Яма в форме крысы на тротуаре в Чикаго Фото: Winslow Dumaine/Wikimedia

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- На проблему поддельных микрофотографий обратили внимание авторы новой статьи в Nature Nanotechnology. Чтобы защититься от фейков, они предложили прикреплять к каждому изображению "инструментальный" файл с микроскопа. Микрофотографиями материалов называют снимки, полученные с помощью микроскопа. На хорошей микрофотографии можно рассмотреть текстуру материала, кристалличность, размер пор, количество и разновидности дефектов. Однако сгенерированные нейросетью микрофотографии материалов достигли такого уровня, что отличить подделку не могут даже профильные специалисты. Доля правильных ответов материаловедов составила 51 процент и менее.

- Первичные черные дыры могут оказаться ответственными за редкие нейтринные события с гигантской энергией. К этому выводу пришли ученые, рассчитав эмиссию нейтрино с высокими энергиями при взрывах таких черных дыр. Физики из США допустили, что зарегистрированное детектором KM3NeT нейтрино с энергией 220 петаэлектронвольт было следствием взрыва первичной черной дыры в конце жизненного цикла.

- Ученые из четырех стран отчитались об успехе пилотных испытаний генной терапии врожденной глухоты, связанной с дефектом гена отоферлина. У трех из двенадцати глухих детей, получивших препарат, слух полностью нормализовался. Еще шестеро смогли слышать спокойную речь без вспомогательных устройств. Известно, что генетические нарушения являются причиной 70% врожденной и 25% развившейся позже глухоты. До 3% врожденных случаев связаны с дефектом гена OTOF, кодирующего отоферлин – белок, который реагирует на ток ионов кальция и необходим для преобразования механического звукового раздражения волосковых клеток улитки внутреннего уха в нервные импульсы.

- Гриб из британского леса сыграл на MIDI-клавиатуре. В этом ему помогли участники проекта Bionic and the Wires. Художник и инженер Джон Росс и музыкант Энди Кидд прикрепили к шляпке гриба два зажима с датчиками. Устройства считывали электрические импульсы, генерируемые мицелием плодового тела, и преобразовывали их в движения пары актуаторов, которые ударяли палочками по клавишам клавиатуры.

- В Чикаго еще недавно существовала небольшая яма в форме крысы на тротуаре улицы Уэст-Роско. По наиболее популярной версии, это след от тела серой крысы, которая застряла в незатвердевшем бетоне 20-30 лет назад, погибла и полностью разложилась. Изучив фотографии, зоологи пришли к выводу, что, скорее всего, отпечаток оставила не крыса, а упавшая с дерева каролинская белка. Ажиотаж вокруг достопримечательности докучал местным жителям, и в апреле прошлого года власти Чикаго решили извлечь бетонную плиту с ямой из тротуара и перевезти ее на хранение в городскую мэрию, в будущем плиту с ямой выставят на всеобщее обозрение.

- Американские врачи и технологи поставили новый рекорд скорости прочтения полных человеческих геномов в реальных клинических условиях отделения интенсивной терапии новорожденных. Всего процесс занял один день. Секвенирование занимало около четырех часов, а полный цикл от получения образцов до выдачи заключения в самом быстром случае – менее семи часов. В пилотном эксперименте использовалась технология секвенирования путем расширения (sequencing by expansion, SBX). Она состоит в синтезе полимера с использованием в качестве шаблона исследуемой ДНК, который в десятки раз больше исходной молекулы и легко поддается анализу. Результаты пилотного эксперимента показали, что секвенирование путем расширения в условиях неонатального отделения интенсивной терапии позволяет получить заключения в сроки, релевантные для принятия оперативных клинических решений.

- Космический телескоп TESS нашел новую диковинку в мире экзопланет – суперпухлый субсатурн TOI-4507b. Он выделяется полярной орбитой, аномально малой плотностью и юным возрастом. Фактически тело похоже по размерам на Юпитер, но в десять раз легче него, что делает экзопланету суперпухлой и относит ее к классу субсатурнов. Природа суперпухлых экзопланет пока не имеет однозначного объяснения. При размерах, сравнимых с газовыми гигантами, они обладают массой меньше Сатурна или Нептуна, что дает очень низкие значения средней объемной плотности – менее 0,2-0,3 грамма на кубический сантиметр.

- В атмосфере белого карлика LSPM J0207+333 обнаружился арсенал тяжелых элементов, бывших ранее обломками крупного скалистого тела с ядром, которые на протяжении крайне долгого времени падают на карлик. В его водородной атмосфере нашли следы 13 тяжелых элементов, включая стронций, что указывает на аккрецию обломков скалистого тела с крупным ядром на протяжении миллиардов лет. Из-за наличия тяжелых элементов подобные карлики называют грязными.

- Нобелевскую премию по химии в 2025 году присудили "за разработку металл-органических структур", также известных как "молекулярные отели". В этой статье рассказывается об устройстве и постояльцах этих отелей.

- Нобелевскую премию по литературе в 2025 году присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. N+1 рассказывает, как сочиняет и о чем пишет Краснахоркаи, и вспоминает о его вкладе в кинематограф.

- О том, какую роль в успехе индустриальной революции сыграли культурные предприниматели, с чем повезло Великобритании и как мы пришли к бесконечному циклу смены технологий, специально для N + 1 рассказывает выпускница РЭШ, в прошлом – студентка одного из лауреатов Нобеля по экономике Джоэля Мокира, а теперь профессор Университета Джорджа Мейсона Наталья Науменко.