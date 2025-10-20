Поиск

ЕС хочет после принятия 19-го пакета санкций против РФ приступить к разработке 20-го

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе после принятия 19-го пакета санкций против РФ намерены работать над следующим - 20-м пакетом, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"На этой неделе мы планируем крупный пакет санкций против РФ (...) Министры сегодня высказались ясно: после 19-го пакета санкций нам следует работать над следующим пакетом санкций, нынешний последним не будет", - сказала она после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

По ее словам, ЕС следует прислушаться к призывам президента США Дональда Трампа и прекратить закупать у РФ нефть и газ.

Ранее в понедельник Каллас заявила, что рассчитывает на одобрение 19-го пакета санкций ЕС против РФ на этой неделе. Она допустила, что с санкционным пакетом могут определиться на саммите ЕС 23 октября.

