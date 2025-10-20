Каллас ожидает принятия 19-го пакета санкций ЕС против РФ на этой неделе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник заявила, что рассчитывает на одобрение 19-го пакета санкций ЕС против РФ на этой неделе.

"На этой неделе мы также ожидаем принятия 19-го пакета санкций", - заявила Каллас в понедельник во время пресс-подхода в рамках Совета ЕС на уровне глав МИД.

Глава дипломатии ЕС допустила, что с санкционным пакетом могут определиться на саммите Евросоюза 23 октября. Она уточнила, что на заседании в понедельник этого не произойдет.

Также Каллас сообщила о "значительных успехах" в рамках продвижения инициативы о "репарационном кредите", выразив надежду, что о них также удастся отчитаться на саммите ЕС.

Ранее западные СМИ писали, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.