Поиск

Каллас ожидает принятия 19-го пакета санкций ЕС против РФ на этой неделе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник заявила, что рассчитывает на одобрение 19-го пакета санкций ЕС против РФ на этой неделе.

"На этой неделе мы также ожидаем принятия 19-го пакета санкций", - заявила Каллас в понедельник во время пресс-подхода в рамках Совета ЕС на уровне глав МИД.

Глава дипломатии ЕС допустила, что с санкционным пакетом могут определиться на саммите Евросоюза 23 октября. Она уточнила, что на заседании в понедельник этого не произойдет.

Также Каллас сообщила о "значительных успехах" в рамках продвижения инициативы о "репарационном кредите", выразив надежду, что о них также удастся отчитаться на саммите ЕС.

Ранее западные СМИ писали, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.

ЕС Euroclear Кая Каллас Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Работа сайтов Coinbase, Signal, McDonald's и Disney нарушена из-за сбоя у AWS

Лувр будет закрыт до вторника

Лувр будет закрыт до вторника

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Трамп на встрече с Зеленским убеждал его согласиться на уступки Москве

Трамп на встрече с Зеленским убеждал его согласиться на уступки Москве

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Трамп вновь заявил, что ракеты "Томагавк" нужны самим США

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });