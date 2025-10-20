Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает МИД России.

"Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп после переговоров заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров в Будапеште.