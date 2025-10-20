Трамп пригрозил ХАМАС ликвидацией, если группировка не будет "вести себя хорошо"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что движению ХАМАС будет грозить полное уничтожение, если они не будут соблюдать условия сделки с Израилем.

"ХАМАС - очень жестокие люди. У них больше нет поддержки Ирана, у них нет никакой поддержки. Им следует вести себя хорошо. Если они это не будут делать, то их искоренят", - сказал Трамп в Овальном кабинете на встрече с премьером Австралии Энтони Албанизом.

При этом президент США отметил, что американские военные не будут участвовать в ударах по ХАМАС.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.