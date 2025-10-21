Поиск

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ключевая нижняя палата парламента Японии одобрила большинством голосов кандидатуру главы Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити на пост 104-го премьер-министра страны, передает телеканал NHK.

"Нижняя палата выбрала Санаэ Такаити следующим премьер-министром страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Такаити во вторник предстоит пройти через голосование в верхней палате парламента.

В Японии именно нижняя палата располагает бОльшим весом при назначении премьера по сравнению с верхней палатой (палатой советников).

Такаити предстоит стать первой женщиной-премьером в истории Японии.

Ожидается, что Такаити представит состав своего правительства к вечеру вторника. И в этот же день новый кабмин должен приступить к работе.

Ранее в преддверии запланированного парламентского голосования по кандидатуре премьера предыдущий кабинет министров Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушел в отставку.

В понедельник правящая в Японии ЛДП и ранее оппозиционная Партия инноваций Японии договорились о сотрудничестве, что сделало весьма высокими шансы лидера ЛДП Такаити на избрание новым премьером страны.

До этого руководство партии "Комэйто" приняло решение о прекращении альянса с ЛДП после более чем 20 лет союзнических отношений.

Предшественник Такаити - Сигэру Исиба 7 сентября принял решение подать в отставку с поста премьера Японии и председателя ЛДП. По данным телеканала NHK, такое решение премьер принял, чтобы избежать раскола в ЛДП.

4 октября бывший министр внутренних дел Японии Такаити одержала победу на выборах главы ЛДП.

64-летняя Такаити, по оценкам Kyodo, известна "жесткими взглядами на безопасность". Экс-министр внутренних дел выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма.

Такаити считают сторонницей крайне правых и националистических взглядов, она состоит в рядах крупнейшей в Японии консервативной и националистической неправительственной организации и лоббистской группы "Ниппон Кайги". Является заместителем председателя парламентской конференции по восстановлению святынь синтоизма и продвижению нравственного воспитания. Неоднократно посещала синтоистское святилище Ясукуни - символ японского милитаризма: визиты японских высокопоставленных чиновников в храм Ясукуни традиционно вызывают резкую реакцию в Пекине, Сеуле и Пхеньяне и рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации. Также она критически высказывалась об экономической политике КНР и отстаивала необходимость снизить зависимость от Китая в экономической сфере.

