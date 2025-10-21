Работа облачных сервисов AWS восстановлена после сбоя

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Облачная платформа Amazon Web Services (AWS), принадлежащая американской Amazon.com Inc., сообщила о восстановлении работы ее сервисов после произошедшего накануне сбоя.

На устранение проблем ушло более 13 часов. Около 10:00 по Москве в понедельник компания подтвердила рост частоты возникновения ошибок и увеличение задержек на ряде ее сервисов в регионе США-ВОСТОК-1. Впоследствии было выявлено, что проблемы связаны с некорректной работой системы доменных имен (DNS), не позволявшей приложениям получать доступ к базе данных DynamoDB, где хранится пользовательская информация и другие критически значимые данные.

Сбой в функционировании сервисов AWS отразился на работе тысяч сайтов. С проблемами столкнулись онлайн-магазин Amazon, голосовой помощник Alexa, стриминговые сервисы Prime Video и Disney+, платформа для торговли на финансовых рынках Robinhood Markets и криптовалютная биржа Coinbase Global, ИИ-сервис Perplexity, игры Roblox и Fortnite, магазин игр Steam, сервис мобильных платежей Venmo, приложение McDonald's Corp. и многие другие.

AWS предоставляет вычислительные мощности, хранилища данных и другие цифровые услуги и является крупнейшим в мире поставщиком облачных услуг. В тройку лидеров на этом рынке также входят Microsoft Azure и Google Cloud.