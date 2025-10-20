Поиск

Работа сайтов Coinbase, Signal, McDonald's и Disney нарушена из-за сбоя у AWS

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Облачная платформа Amazon Web Services (AWS) американской Amazon.com Inc. столкнулась со сбоем, что повлекло за собой нарушения в работе целого ряда популярных сервисов.

"Мы можем подтвердить рост частоты возникновения ошибок и увеличение задержек на ряде сервисов AWS в регионе США-ВОСТОК-1", - заявила AWS.

По данным отслеживающего проблемы онлайн-сервисов сайта DownDetector.com, с трудностями также столкнулись онлайн-магазин Amazon.com, голосовой помощник Alexa, стриминговый сервис Prime Video (все принадлежат Amazon), приложение Snapchat, платформа для торговли на финансовых рынках Robinhood Markets, криптовалютная биржа Coinbase Global, ИИ-сервис Perplexity, игры Roblox и Fortnite, сервис мобильных платежей Venmo (принадлежит PayPal), приложение McDonald's Corp., мессенджер Signal, платформа Reddit, стриминговый сервис Disney+ компании Walt Disney Co., магазин игр Steam и многие другие.

"Perplexity сейчас не работает, - написал в соцсети глава компании Аравинд Сринивас. - Первопричина - проблема с AWS. Мы работаем над ее разрешением".

Robinhood сообщила, что на работе ее сервисов отразился сбой AWS, которая выступает одним из ее трех сторонних поставщиков, передает Reuters.

