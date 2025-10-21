Поиск

Метеорный поток Ориониды можно будет наблюдать до 23-24 октября

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Метеорный поток Ориониды можно будет наблюдать над юго-восточным горизонтом с полуночи в период до 23-24 октября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Метеорный поток Ориониды будет находиться на пиковой интенсивности в хороших условиях для наблюдения еще 2-3 суток, до 23-24 октября", - говорится в сообщении.

За час можно будет наблюдать до 10-30 метеоров.

"Более-менее комфортные условия для наблюдения, при этом, возникают в интервале с 1 до 3 часов ночи", - отметили в лаборатории.

По данным Московского планетария, наблюдения Орионид возможны при ясной погоде над юго-восточным горизонтом с полуночи и до рассвета.

Ориониды - это метеорный поток, который образуется из частиц, оставленных кометой Галлея. Свое название поток получил от созвездия Ориона, в котором находится его радиант (точка на небе, из которой кажутся вылетающими метеоры).

"Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Это достаточно быстрые метеоры, и они часто оставляют яркие следы-треки", - сообщили в планетарии.

