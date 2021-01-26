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Жители Земли в 2021 году увидят лунное и солнечное затмения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В 2021 году земляне смогут наблюдать полное лунное затмение, несколько метеорных потоков и планеты Солнечной системы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пулковской астрономической обсерватории РАН.

Так, 26 мая произойдет полное затмение Луны, которое продлится 3 часа 8 минут. Максимальная фаза затмения придется на 14:19 по московскому времени.

"Поскольку время затмения приходится на дневное время, его смогут увидеть только вечером на Дальнем Востоке, частично в Хабаровском и Приморском краях, на полуостровах Камчатка и Чукотка", - отметили в обсерватории.

26 мая также будет наблюдаться суперлуние - самая большая Луна в 2021 году.

Второе лунное затмение произойдет 19 ноября. Его максимальная фаза придется на 12:04 по московскому времени. Полностью это затмение смогут наблюдать жители Северной Америки, Чукотки и Камчатки. Частные и теневые фазы затмения смогут увидеть жители восточных регионов нашей страны, уточнили в учреждении.

10 июня произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Ученые отмечают, что затмение и его частные фазы будут видны с территории России и стран СНГ, Северной Канады, Гренландии.

В 2021 году жители Земли также увидят несколько метеорных потоков. Пики звездопадов придутся на 3 января (Квадрантиды), 22 апреля (Лириды), 6 мая (Эта-Аквариды), 12 августа (Персеиды), 8 октября (Дракониды), 21 октября (Ориониды), 17 ноября (Леониды), 14 декабря (Геминиды).

Самые крупные из звездопадов - Квадрантиды, Персеиды и Геминиды, но наиболее благоприятные условия для наблюдений складываются только для Персеид, когда Луна не будет засвечивать небосклон. Остальные потоки будут наблюдаться либо при нарастающей Луне, либо при полнолунии, что существенно помешает наблюдениям, разъяснили в обсерватории.

В 2021 году земляне будут наблюдать и планеты Солнечной системы: Меркурий можно будет увидеть утром в мае и вечером в октябре, Юпитер и Сатурн в августе, Марс - в первом полугодии, Венеру - во втором.

При частном затмении Луна проходит по диску Солнца не точно по центру, скрывая только его часть. При кольцеобразном солнечном затмении Луна, проходя по диску Солнца, кажется меньше Солнца в диаметре и не скрывает его полностью.

Пулковская астрономическая обсерватория

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