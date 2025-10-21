Philip Morris в III квартале увеличила выручку на 9,4%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International в третьем квартале увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в расчете на акцию выросла на 13,2% до $2,23. Скорректированная прибыль составила $2,24 на бумагу.

Выручка Philip Morris повысилась на 9,4% до $10,85 млрд. В органическом выражении рост составил 5,9%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в $2,09 на акцию и выручку на уровне $10,64 млрд.

Philip Morris уточнила прогноз на 2025 год и теперь ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $7,46-7,56 на акцию (ранее прогнозировалось $7,43-7,56) при прогнозе аналитиков в $7,52 на бумагу.

Объем поставок компании в минувшем квартале увеличился на 0,7%, в том числе реализация сигарет сократилась на 3,2%, а продажи стиков для устройств нагревания табака выросли на 15,5%. На бездымную (smoke-free) продукцию в прошлом квартале пришлось 41% выручки.

За третий квартал совокупный объем поставок сигарет и стиков в России уменьшился на 3,4%, в том числе поставки сигарет сократились на 9%, стиков - выросли на 14,5%.

Акции Philip Morris дешевеют на 0,8% в ходе предварительных торгов во вторник. Капитализация компании с начала года выросла на 31,3% и составляет более $246 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году, входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие.