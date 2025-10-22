Поиск

КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея произвела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря в среду утром, сообщает "Ренхап".

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что обнаружил запуски в северо-восточном направлении примерно в 8:10 утра (2:10 по Москве) из Чонхвы в провинции Хванхэ-Пукто на юге Северной Кореи.

"Наши военные усилили мониторинг в рамках подготовки к возможным дополнительным запускам и поддерживают постоянную готовность, одновременно делясь соответствующей информацией с США и Японией", - говорится в пресс-релизе JCS.

Японский телеканал NHK передает, что новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити утром в среду прибыла в канцелярию на полтора часа раньше запланированного и сообщила журналистам, что это связано с пуском северокорейской ракеты.

"Ничто не указывает на то, что ракета упала в японских водах", - сказала Такаити, ее слова приводит агентство "Киодо".

Она заявила, что данных об ущербе не поступало, а министру обороны и министру иностранных дел поручено собрать информацию и принять меры для обеспечения безопасности граждан Японии.

Отмечается, что это первый запуск, произведенный КНДР, при южнокорейском президенте Ли Чжэ Мене.

В последний раз Пхеньян запускал баллистические и крылатые ракеты малой дальности в мае.

Нынешний запуск состоялся в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

КНДР Пхеньян Северная Корея
