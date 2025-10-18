Поиск

CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В администрации США прорабатывают вариант со встречей президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита американского лидера в Южную Корею на саммит АТЭС, сообщает в субботу CNN со ссылкой на источники.

"По словам источников, знакомых с темой, сотрудники администрации в частном порядке обсуждают организацию встречи Трампа и Ким Чен Ына, когда президент в ноябре посетит Азию. Многие настроены скептически, что такое может случиться", - информирует телеканал.

Саммит АТЭС запланирован на 31 октября - 1 ноября.

Однако, уточнили собеседники, серьезных приготовлений пока не наблюдается, тем более между Вашингтоном и Пхеньяном теперь нет линий связи, которыми располагал Трамп в первый президентский срок. Два источника заявили, что ранее в этом году от администрации США отправили письмо Ким Чен Ыну, но ответа не последовало.

Тем не менее, два раза сотрудники безопасности Белого дома совершали поездку в Южную Корею, изучая потенциальные места для встречи лидеров. Но речи не шло о Пханмунджоме в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи: в этом месте, используемом для переговоров, Трамп и Ким Чен Ын встречались в 2019 году.

В миреВ Сеуле не исключают встречи Трампа и Ким Чен Ына на полях саммита АТЭСЧитать подробнее

По данным телеканала, в августе, когда президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена принимали в Белом доме, он пригласил Трампа на саммит АТЭС и предложил воспользоваться возможностью для встречи с северокорейским лидером. Трамп проявил интерес к этой идее.

Однако в данный момент власти Вашингтона сфокусированы куда больше на организации переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на разногласиях США и КНР. К тому же, отмечает CNN, изменилась общая обстановка: тогда отношения между Сеулом, сыгравшим большую роль во встрече Трампа и Ким Чен Ына в Пханмунджоме, и Пхеньяном были лучше.

В южнокорейском министерстве по делам объединения разъяснили, что Сеул и Пхеньян не контактируют по поводу возможной организации саммита США-КНДР.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в июне 2018 года в Сингапуре. В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции лидеров.

30 июня 2019 года Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Во время нее два лидера договорились возобновить переговоры на рабочем уровне о денуклеаризации Корейского полуострова, которые застопорились после краха второго саммита во Вьетнаме в феврале того же года.

