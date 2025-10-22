Поиск

Уолл-стрит закрылась без единой динамики во вторник

Dow обновил рекорд

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили разнонаправленной динамикой торги во вторник, инвесторы оценивали ситуацию вокруг цепочек поставок ключевого сырья и квартальные отчеты эмитентов.

Президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз подписали в понедельник соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов (РЗМ).

ЭкономикаЦена золота впервые превысила $4000 за унциюЦена золота впервые превысила $4000 за унциюЧитать подробнее

"В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам, при этом стоимость ресурсов, которые можно будет добыть, оценивается в $53 млрд", - говорится в пресс-релизе Белого дома. В нем не уточняется, где именно планируется осуществлять добычу.

Сделка снижает риски дефицита РЗМ в Штатах, пишет Trading Economics. Китай ранее ввел меры экспортного контроля в этой сфере.

Вместе с тем на рынки продолжает оказывать давление шатдаун - приостановка работы федеральных учреждений в США из-за проблем с финансированием. В связи с этим не публикуются многие важные статданные.

Акции General Motors (SPB: GM) взлетели в цене на 14,9% по итогам торгов. Автопроизводитель сократил чистую прибыль более чем вдвое в третьем квартале, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Компания улучшила годовой прогноз прибыли без учета разовых факторов и теперь ожидает негативный эффект от импортных пошлин в этом году на уровне $3,5-4,5 млрд, а не $4-5 млрд, как ранее.

Цена бумаг Warner Bros. Discovery подскочила на 11% на новостях о том, что медиакомпания рассматривает возможность полной или частичной продажи бизнеса.

Coca-Cola Co. (SPB: KO) нарастила капитализацию на 4,1%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 30%, а без учета разовых факторов она оказалась выше прогнозов экспертов.

Рыночная стоимость Halliburton Co. повысилась на 11,6%. Нефтесервисная компания в июле-сентябре резко сократила чистую прибыль, однако скорректированный показатель превысил ожидания аналитиков.

Котировки акций Danaher выросли на 5,9%. Промышленный конгломерат в прошлом квартале получил выручку и скорректированную прибыль выше ожиданий экспертов и подтвердил годовой прогноз второго показателя.

Цена бумаг GE Aerospace и Steel Dynamics поднялась на 1,3% и 5,2% соответственно также на сильной отчетности.

3M Co. (SPB: MMM), выпускающая десятки тысяч наименований различных товаров, в июле-сентябре снизила чистую прибыль на 39%, но улучшила прогноз на текущий год. Ее рыночная стоимость повысилась на 7,7%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) второй день подряд обновили ценовой рекорд, подорожав на 0,2% - до $262,77 за штуку.

Акции разработчика решений для женского здоровья Hologic прибавили в цене 2,9% на новостях о его покупке инвестиционными Blackstone и TPG с оценкой до $18,3 млрд.

Оборонная Northrop Grumman Corp. в третьем квартале увеличила выручку на 4,3%, чистую прибыль - на 7%, при этом выручка оказалась хуже, а прибыль - лучше ожиданий рынка. Ее капитализация сократилась на 0,4%.

Конкурирующая RTX увеличила рыночную стоимость на 7,7%, Lockheed Martin (SPB: LMT) - снизила на 3,2%. При этом обе компании представили позитивные финансовые результаты и улучшили прогнозы.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,47% и достиг рекордных 46924,74 пункта.

Standard & Poor's 500 почти не изменился и составил 6735,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,16% и составил 22953,67 пункта.

Coca-Cola Dow Jones Industrial Average Apple Inc Nasdaq Composite США Уолл-стрит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });