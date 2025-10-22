Уолл-стрит закрылась без единой динамики во вторник

Dow обновил рекорд

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили разнонаправленной динамикой торги во вторник, инвесторы оценивали ситуацию вокруг цепочек поставок ключевого сырья и квартальные отчеты эмитентов.

Президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз подписали в понедельник соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов (РЗМ).

"В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам, при этом стоимость ресурсов, которые можно будет добыть, оценивается в $53 млрд", - говорится в пресс-релизе Белого дома. В нем не уточняется, где именно планируется осуществлять добычу.

Сделка снижает риски дефицита РЗМ в Штатах, пишет Trading Economics. Китай ранее ввел меры экспортного контроля в этой сфере.

Вместе с тем на рынки продолжает оказывать давление шатдаун - приостановка работы федеральных учреждений в США из-за проблем с финансированием. В связи с этим не публикуются многие важные статданные.

Акции General Motors (SPB: GM) взлетели в цене на 14,9% по итогам торгов. Автопроизводитель сократил чистую прибыль более чем вдвое в третьем квартале, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Компания улучшила годовой прогноз прибыли без учета разовых факторов и теперь ожидает негативный эффект от импортных пошлин в этом году на уровне $3,5-4,5 млрд, а не $4-5 млрд, как ранее.

Цена бумаг Warner Bros. Discovery подскочила на 11% на новостях о том, что медиакомпания рассматривает возможность полной или частичной продажи бизнеса.

Coca-Cola Co. (SPB: KO) нарастила капитализацию на 4,1%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 30%, а без учета разовых факторов она оказалась выше прогнозов экспертов.

Рыночная стоимость Halliburton Co. повысилась на 11,6%. Нефтесервисная компания в июле-сентябре резко сократила чистую прибыль, однако скорректированный показатель превысил ожидания аналитиков.

Котировки акций Danaher выросли на 5,9%. Промышленный конгломерат в прошлом квартале получил выручку и скорректированную прибыль выше ожиданий экспертов и подтвердил годовой прогноз второго показателя.

Цена бумаг GE Aerospace и Steel Dynamics поднялась на 1,3% и 5,2% соответственно также на сильной отчетности.

3M Co. (SPB: MMM), выпускающая десятки тысяч наименований различных товаров, в июле-сентябре снизила чистую прибыль на 39%, но улучшила прогноз на текущий год. Ее рыночная стоимость повысилась на 7,7%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) второй день подряд обновили ценовой рекорд, подорожав на 0,2% - до $262,77 за штуку.

Акции разработчика решений для женского здоровья Hologic прибавили в цене 2,9% на новостях о его покупке инвестиционными Blackstone и TPG с оценкой до $18,3 млрд.

Оборонная Northrop Grumman Corp. в третьем квартале увеличила выручку на 4,3%, чистую прибыль - на 7%, при этом выручка оказалась хуже, а прибыль - лучше ожиданий рынка. Ее капитализация сократилась на 0,4%.

Конкурирующая RTX увеличила рыночную стоимость на 7,7%, Lockheed Martin (SPB: LMT) - снизила на 3,2%. При этом обе компании представили позитивные финансовые результаты и улучшили прогнозы.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,47% и достиг рекордных 46924,74 пункта.

Standard & Poor's 500 почти не изменился и составил 6735,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,16% и составил 22953,67 пункта.