Цена золота впервые превысила $4000 за унцию
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex в ходе торгов во вторник на короткое время превысили психологически важную отметку $4 тыс. за унцию на фоне политических кризисов в США и Франции.

К 14:00 по московскому времени фьючерсы дорожают примерно на 0,2% и торгуются на уровне $3983,3 за унцию. Ранее они достигали $4000,1 за унцию.

Американские сенаторы вновь не смогли принять законопроект, который позволил бы возобновить финансирование правительственных ведомств и прекратить шатдаун, сообщают американские СМИ. За законопроект проголосовали 52 члена Сената при необходимом минимуме в 60 голосов.

При этом лидеры демократов в Сенате и Палате представителей заявили, что не ведут переговоров об окончании шатдауна с президентом США Дональдом Трампом, хотя ранее глава государства говорил, что такие переговоры ведутся.

Тем временем премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, подавший в отставку в понедельник, заявил, что согласился провести по поручению президента страны Эммануэля Макрона финальные переговоры с политическими силами, чтобы проверить, нет ли возможности для компромиссов. Результаты переговоров будут переданы президенту в среду.

Спрос на золото, и без того высокий за счет повышенной неопределенности в мировой экономике, обычно возрастает в моменты политических кризисов, поскольку драгметалл считается защитным активом.

Поддержку золоту также оказывают ожидания дальнейшего снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Это ослабляет курс доллара США и повышает привлекательность золота для держателей других валют.

"Я полагаю, что золото может подорожать до $4,3 тыс. за унцию в ближайшие полгода на фоне ослабления доллара", - отметил инвестиционный директор Scorpion Minerals Майкл Лэнгфорд.

