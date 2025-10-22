Литва возобновила пропуск транспорта на белорусской границе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Литовская сторона возобновила пропуск транспорта на двух белорусско-литовских погранпереходах, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии в среду.

"По состоянию на 9.00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится с сообщении Госпогранкомитета.

Там уточнили, что в ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомления литовская сторона временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска с 2 часов 10 минут Шальчининкай (с белорусской стороны - Бенякони) и с 2 часов 50 минут Мядининкай (Каменный Лог).

Как отметили в ГПК, за время простоя очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Республики Беларусь увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту всего 40 автомобилей, по грузовому - 1510 большегрузов, автобусов - 3.