Белорусские пограничники отмечают рост очередей на въезд в Евросоюз

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Очереди большегрузных и легковых автомобилей на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей растут, оформления на въезд в Евросоюз ждут более 2 тысяч машин, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

По состоянию на утро среды въезда в Литву ожидают 1010 большегрузов. "Меньше всего грузовиков за сутки приняли в Мядининкае (Каменный Лог на белорусской стороне) - 13% транспорта от нормы. Через пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) на сопредельную территорию проследовало 26% большегрузов", - отметили в погранслужбе.

Въезда в Латвию через пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 680 грузовиков. Сотрудники этого погранперехода пропустили на латвийскую территорию 43% машин от нормы.

"Очередь транспорта сохраняется и на въезд в Польшу - 334 автомобиля. Контрольные службы пункта пропуска Тересполь (Брест) приняли 31% легковушек от нормы", - добавили в Госпогранкомитете.