Поиск

Белорусские пограничники отмечают рост очередей на въезд в Евросоюз

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Очереди большегрузных и легковых автомобилей на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей растут, оформления на въезд в Евросоюз ждут более 2 тысяч машин, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

По состоянию на утро среды въезда в Литву ожидают 1010 большегрузов. "Меньше всего грузовиков за сутки приняли в Мядининкае (Каменный Лог на белорусской стороне) - 13% транспорта от нормы. Через пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) на сопредельную территорию проследовало 26% большегрузов", - отметили в погранслужбе.

Въезда в Латвию через пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 680 грузовиков. Сотрудники этого погранперехода пропустили на латвийскую территорию 43% машин от нормы.

"Очередь транспорта сохраняется и на въезд в Польшу - 334 автомобиля. Контрольные службы пункта пропуска Тересполь (Брест) приняли 31% легковушек от нормы", - добавили в Госпогранкомитете.

Госпогранкомитет Евросоюз Литва Белоруссия Польша Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер-министр Японии опроверг сообщения о планах уйти в отставку

Премьер-министр Японии опроверг сообщения о планах уйти в отставку

В Стамбуле в среду ждут третий раунд российско-украинских переговоров

В Стамбуле в среду ждут третий раунд российско-украинских переговоров

Brent подорожала до $68,91 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 23 июля

Японский премьер Сигэру Исиба может подать в отставку к августу

Японский премьер Сигэру Исиба может подать в отставку к августу

Япония инвестирует в США $550 млрд

Япония инвестирует в США $550 млрд
Военная операция на Украине

В Госдепе США заявили о поддержке третьего раунда российско-украинских переговоров

В Госдепе США заявили о поддержке третьего раунда российско-украинских переговоров

Трамп объявил о торговом соглашении с Индонезией, Джакарта будет платить пошлины в 19%

Умер Оззи Осборн

Умер Оззи Осборн

Пашинян посетит Россию 24 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6802 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });