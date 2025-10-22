Президент Литвы принял отставку министра обороны

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра национальной обороны, сообщила президентская пресс-служба.

"Президент Гитанас Науседа, в соответствии с Конституцией и принимая во внимание предложение премьер-министра Инги Ругинене, подписал указ об освобождении Довиле Шакалене с должности министра национальной обороны", - говорится в сообщении.

Исполнять обязанности министра обороны будет глава МВД Владислав Кондратович. Указ вступает в силу с 23 октября.

Ранее литовские СМИ сообщали о том, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене внесла ходатайство об освобождении главы Минобороны Довиле Шакалене от должности в связи с утратой доверия. В тот же день сама Шакалене подала президенту заявление о своей отставке. Сообщалось о критических разногласиях главы Минобороны и премьер-министра Литвы из-за оборонного бюджета на 2026 год.

Ранее в правительстве республики анонсировалось, что в госбюджете на 2026 год на оборону будет выделено 5,38% ВВП. Однако впоследствии эта цифра была сокращена до 4,87%.

На 2025 год на военные нужды в литовском бюджете запланированы порядка 3 млрд евро - около 4% от ВВП республики.