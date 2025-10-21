Поиск

Министр обороны Литвы решила подать в отставку

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что решила уйти в отставку, сообщает портал Литовского национального радио и телевидения (LRT).

"С президентом Литвы (Гитанасом Науседой) достигнута договоренность, что я не буду подавать заявление премьер-министру без консультации с ним. У меня есть проект заявления, и сегодня я поговорю с президентом. На данный момент я не вижу причин, которые могли бы изменить мое решение, потому что это политика", - сказала Шакалене.

"Я не вижу возможности работать в среде, где нет доверия", - добавила она.

Причиной такого решения министра стали разногласия с премьер-министром республики Ингой Ругинене из-за оборонного бюджета на 2026 год. По данным портала, планируется, что он составит "всего 4,87% от ВВП", что предполагает сокращение почти на 2 млрд евро в сравнении с ранее озвученными цифрами, которые лоббирует военное ведомство.

Ранее в правительстве Литвы анонсировалось, что в госбюджете на 2026 год на оборону будет выделено 5,38% ВВП.

На 2025 год на военные нужды в литовском бюджете запланированы порядка 3 млрд евро - около 4% от ВВП республики.

