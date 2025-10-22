Британский регулятор усилит надзор за мобильными экосистемами Apple и Google

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU -Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании усилит надзор за мобильными экосистемами американских Apple Inc. и Google, пишет The Wall Street Journal.

Регулятор сообщил, что мобильные платформы обеих компаний соответствуют признакам компаний с так называемым стратегическим рыночным статусом в рамках британского закона о цифровых рынках.

Британские владельцы мобильных устройств используют одну из этих двух платформ, и их переход с одной на другую маловероятен, отметило CMA.

Присвоение стратегического рыночного статуса означает, что регулятор сможет разработать для компаний список обязательств. Apple и Google, возможно, придется разрешить пользователям скачивать приложения из сторонних магазинов или менять браузер по умолчанию, пишет WSJ.