CMA признало Google стратегическим участником рынка онлайн-поиска

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании присвоило Google статус стратегического участника рынка (Strategic Market Status, SMS) в сфере поиска и поисковой рекламы, что дает CMA возможность усилить контроль над операциями компании в стране.

Это первый случай применения британским антимонопольным регулятором новых полномочий в соответствии с режимом конкуренции на цифровых рынках, вступившим в силу в начале 2025 года, пишет The Wall Street Journal.

Присвоение компании такого статуса дает CMA возможность делать определенные шаги, например, устанавливать требования к ее поведению или принимать меры для стимулирования конкуренции.

"Мы выявили, что Google удерживает стратегические позиции в сфере поиска и поисковой рекламы, поскольку более 90% поисковых запросов в Британии совершается на ее платформе", - заявило CMA.

ИИ-ассистент Google - Gemini - не подпадает под действие решения регулятора, однако другие ИИ-функции, связанные с поиском, в том числе AI Overviews и AI Mode, подпадают.

Присвоение статуса стратегического участника рынка не означает, что CMA выявило какие-то нарушения, и не предусматривает немедленного введения каких-либо требований, отметил регулятор.