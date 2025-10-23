Рубио заявил, что США по-прежнему заинтересованы во встрече с Россией

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты, как и прежде, хотят провести встречу с Россией, заявил журналистам американский госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы по-прежнему хотели бы встретиться с российской стороной", - сказал Рубио.

"Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если появится возможность достичь мира", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, однако надеется встретиться в будущем.