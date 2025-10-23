Трамп отменил встречу с Путиным, рассчитывает провести ее в будущем
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но надеется провести ее будущем.
"Мы отменили встречу с президентом Путиным", - заявил Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.
Американский президент пояснил, что не видит смысла проводить встречу в настоящий момент, но выразил надежду, что она состоится в будущем.