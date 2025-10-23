Поиск

Шеф Пентагона подтвердил удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в восточной части Тихого океана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Судно, по данным нашей разведки, участвовало в незаконной контрабанде наркотиков, шло по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики. Во время удара, нанесенного в международных водах, на борту судна находилось трое мужчин-наркотеррористов. Все трое были убиты, и ни один американский военнослужащий не пострадал", - написал Хегсет в соцсети X.

Тем самым министр подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что американские военные впервые с начала спецоперации против наркокартелей нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев за пределами Карибского моря.

При этом Хегсет подчеркнул, что такие удары будут продолжаться.

"Мы будем находить их и убивать до тех пор, пока угроза американскому народу не будет устранена", - подчеркнул шеф Пентагона.

Операция стала уже восьмым ударом США по судам со 2 сентября. Ранее в администрации президента подтвердили семь ударов, в результате которых погибли 32 человека.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку.

США Пентагон Пит Хегсет Тихий океан наркоторговцы судно
