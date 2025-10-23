Поиск

Вильнюс потребовал от Минска не допускать нарушений воздушного пространства Литвы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Временного поверенного в делах Белоруссии вызвали в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста "в связи с неоднократными и участившиеся нарушения воздушного пространства со стороны Республики Беларусь", сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

"Незаконное проникновение группы метеозондов из Республики Беларусь в воздушное пространство Литвы, зафиксированное радиолокационными средствами, создало угрозу гражданской авиации и общественной безопасности. Нарушение регулярной работы Вильнюсского аэропорта также повлекло за собой финансовые потери", - заявили в Вильнюсе.

"МИД (...) призвал Республику Беларусь обеспечить контроль своего воздушного пространства, напомнил о предыдущих нарушениях воздушного пространства Литовской Республики белорусской стороной, потребовал провести их расследование и не допустить их повторения, а также предупредил, что в случае повторных незаконных нарушений воздушного пространства Литовская Республика оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - говорится в заявлении.

Ранее литовский премьер Инга Ругинене заявила, что республика полностью закроет границу с Белоруссией в случае повторения инцидентов с нарушением воздушного пространства.

В ночь на 22 октября в Литву прилетело несколько десятков метеозондов с контрабандой. В результате была нарушена работа Вильнюсского аэропорта, что затронуло около 30 рейсов и более 4 тысяч пассажиров. Пограничные пункты пропуска на литовско-белорусской границе были временно закрыты.

Служба охраны государственной границы Литвы перехватила 12 метеозондов и задержала четырех человек, подозреваемых в причастности к контрабанде.

МИД Белоруссия Литва Вильнюс Инга Ругинене
