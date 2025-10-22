Литва закроет границу с Белоруссией в случае новых запусков метеозондов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Литва полностью закроет границы с Белоруссией, в случае повторения ситуации с массовым запуском метеозондов с контрабандными товарами на литовскую территорию, заявила после заседания Комиссии по национальной безопасности литовский премьер-министр Инга Ругинене. Об этом сообщает BNS.

"Если подобные значительные пересечения нашей границы воздушными шарами повторятся, мы отреагируем здесь и сейчас и закроем границы с Беларусью, - сказала Ругинене. - Мы не пойдем на уступки Беларуси в этом вопросе".

По словам премьера, запланированы и другие меры: ужесточение ответственности за контрабандную деятельность, обсуждение с литовским бизнесом технических методов предотвращения попадания таких воздушных шаров в Литву.

Как напоминает BNS, в ночь на 22 октября в Литву прилетело несколько десятков метеозондов с контрабандой. В результате была нарушена работа Вильнюсского аэропорта, задержки затронули три десятка рейсов, были затронуты интересы более чем 4 тысяч пассажиров. Пограничные пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" были временно закрыты.

Литовская Национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava резко раскритиковала решение о закрытии погранпунктов.

"Государственные органы имеют право и обязаны обеспечивать безопасность воздушного пространства, но принятое в данном случае решение вызывает серьезные сомнения в соразмерности. Воздушный инцидент не должен стать причиной парализации автомобильного транспорта", - убежден генеральный секретарь Linava Нарунас Раулинайтис.

По его словам, такие действия наносят удар по сектору автоперевозок, работники которого сталкиваются с невыносимыми условиями ожидания на границе.

"Водители фур проводят на границе до 22 дней, и это решение только усугубляет ситуацию. Такая практика создает хаотичные очереди, нарушает цепочки поставок и наносит ущерб транспортному сектору страны в целом", - полагает Раулинайтис.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что у него нет информации о причастности белорусских должностных лиц к запуску метеозондов в Литву. Речь, по его словам, идет о контрабанде сигарет, сообщает Kauno diena со ссылкой на BNS.

"У нас нет такой информации, и я не располагаю ею из других источников", - сказал Кондратович.

Министр отметил, что никаких предупреждений от белорусских служб о запуске подобных объектов в Литву не поступало.

"Никакой информации о воздушных шарах нет и не было. (...) Мы видим, что никаких мер по предотвращению такой деятельности не предпринимается. Мы не говорим, что они (в этом - BNS) участвуют, но и не слышим о каких-либо мерах, которые могли бы привести к задержанию или иным действиям", - отметил Кондратович.

Служба охраны государственной границы Литвы перехватила 12 воздушных шаров и задержала четырёх человек, предположительно причастных к контрабанде.