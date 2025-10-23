Поиск

Глава ЕК заявила, что 19-й пакет санкций впервые затронет газовый сектор РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила, что одобренный 19-й пакет санкций против РФ впервые предусматривает меры против российского газового сектора.

"В первый раз мы действуем против российского газового сектора - сердца военной экономики России", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Она заверила, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине вплоть до достижения длительного мира.

Агентство Bloomberg ранее передавало, что 19-й пакет санкций, одобренный в четверг, предусматривает запрет на импорт в союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.

