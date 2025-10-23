Бельгия не поддержит идею использовать замороженные активы РФ без распределения рисков

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на брифинге перед началом саммита лидеров Евросоюза Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бельгия не поддержит инициативу ЕС об использовании замороженных активов РФ на поддержку Украины, если европейские страны не разделят с ней риски, которые могут последовать за таким решением, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

"Если мы хотим передать эти средства Украине, мы должны делать это все вместе. В противном случае российские ответные меры могут затронуть только Бельгию, а это не очень разумно. Мы - маленькая страна, и ответные меры могут быть очень жесткими", - сказал он журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По словам премьера, для такого решения "нужна правовая основа", но он ее пока не видел. "Если есть правовая основа, мы хотим двигаться дальше в этой дискуссии", - подчеркнул он.

Вместе с тем премьер отметил, что "очень удивится" в случае принятия подобного плана уже в четверг.

Премьер напомнил, что Бельгия для принятия плана выдвинула три условия, которые, по его словам, пока не выполнены, и перечислил их. Он вновь сказал, что Бельгия хотела бы совместного распределения рисков с другими государствами ЕС, чтобы "нести ответственность вместе" в случае исков "на десятки миллиардов евро, возможно, даже на сотни миллиардов евро".

Далее, разъяснил он, Бельгия настаивает на совместных гарантиях всех стран ЕС, то есть "каждое государство должно будет внести свою долю, если что-то пойдет не так".

"И конечно, третье условие: если мы хотим двигаться, мы должны двигаться вместе. Мы не единственная страна, у которой есть замороженные российские активы. Мы - единственная страна, которая предлагает эти активы Украине, но есть и другие страны в Европе, как и в G7, у которых имеются значительные объемы замороженных российских активов", - сказал бельгийский премьер.