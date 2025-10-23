Поиск

Бельгия не поддержит идею использовать замороженные активы РФ без распределения рисков

Бельгия не поддержит идею использовать замороженные активы РФ без распределения рисков
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на брифинге перед началом саммита лидеров Евросоюза
Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бельгия не поддержит инициативу ЕС об использовании замороженных активов РФ на поддержку Украины, если европейские страны не разделят с ней риски, которые могут последовать за таким решением, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

В миреЕС нашел решение по механизму использования замороженных активов РоссииЧитать подробнее

"Если мы хотим передать эти средства Украине, мы должны делать это все вместе. В противном случае российские ответные меры могут затронуть только Бельгию, а это не очень разумно. Мы - маленькая страна, и ответные меры могут быть очень жесткими", - сказал он журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По словам премьера, для такого решения "нужна правовая основа", но он ее пока не видел. "Если есть правовая основа, мы хотим двигаться дальше в этой дискуссии", - подчеркнул он.

Вместе с тем премьер отметил, что "очень удивится" в случае принятия подобного плана уже в четверг.

Премьер напомнил, что Бельгия для принятия плана выдвинула три условия, которые, по его словам, пока не выполнены, и перечислил их. Он вновь сказал, что Бельгия хотела бы совместного распределения рисков с другими государствами ЕС, чтобы "нести ответственность вместе" в случае исков "на десятки миллиардов евро, возможно, даже на сотни миллиардов евро".

Далее, разъяснил он, Бельгия настаивает на совместных гарантиях всех стран ЕС, то есть "каждое государство должно будет внести свою долю, если что-то пойдет не так".

"И конечно, третье условие: если мы хотим двигаться, мы должны двигаться вместе. Мы не единственная страна, у которой есть замороженные российские активы. Мы - единственная страна, которая предлагает эти активы Украине, но есть и другие страны в Европе, как и в G7, у которых имеются значительные объемы замороженных российских активов", - сказал бельгийский премьер.

Бельгия G7 ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЕК заявила, что 19-й пакет санкций впервые затронет газовый сектор РФ

Глава ЕК заявила, что 19-й пакет санкций впервые затронет газовый сектор РФ

ЕС принял 19-й пакет санкций против России

ЕС принял 19-й пакет санкций против России

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Что случилось этой ночью: четверг, 23 октября

Рубио заявил, что США по-прежнему заинтересованы во встрече с Россией

Трамп рассчитывает обсудить украинский кризис на встрече с Си Цзиньпином

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

США дали месяц на сворачивание операций с "Роснефтью" и "ЛУКОЙЛом"

Трамп заявил, что США не намерены сами запускать "Томагавки" по России

Трамп надеется, что санкции подтолкнут РФ к разумному подходу к украинскому урегулированию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7412 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });