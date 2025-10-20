Поиск

ЕС нашел решение по механизму использования замороженных активов России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз разработал механизм так называемого "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных активов России, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий. Об этом сообщают польские СМИ.

"Мы добились значительного прогресса в вопросе так называемого "репарационного кредита" для Украины. Мы поддерживаем это решение", - сказал Немчицкий.

По его словам, предполагается предоставление Украине кредита из замороженных активов Банка России. ЕС получит эти средства от Euroclear, клиринговой компании, расположенной в Бельгии, где заморожена большая часть российских активов. Деньги будут переведены на Украину в виде кредита ЕС, погашение которого предполагается после завершения конфликта.

"Еврокомиссия, которая работает над деталями этого предложения, оценивает, что это решение обеспечит Украине около 45 млрд евро ежегодной поддержки в период с 2026 по 2028 год", - сообщил Немчицкий.

Он добавил, что "инициатива также предполагает, что репарационный кредит будет покрыт гарантиями странами-участницами для защиты ЕС от финансовых рисков в случае размораживания российских активов без предварительной выплаты репараций Украине".

Еврокомиссия предлагает создать общий гарантийный механизм, который распределит потенциальный риск между всеми странами ЕС.

"Нам удалось найти решение, которое, похоже, удовлетворяет, с одной стороны, потребность некоторых стран еврозоны не нарушать правила. С другой стороны, мы сможем обеспечить финансирование Украины, - подчеркнул замглавы МИД. - Мне бы хотелось, чтобы эта дискуссия как можно скорее перешла от обсуждения к делу, но думаю, что здесь также целесообразно спокойствие".

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рассчитывает на одобрение 19-го пакета санкций против России на этой неделе. Она допустила, что с санкционным пакетом ЕС может определиться на саммите 23 октября. Также она сообщила о "значительных успехах" в рамках продвижения инициативы о "репарационном кредите", выразив надежду, что о них также удастся отчитаться на саммите ЕС.

