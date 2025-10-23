Поиск

В Вашингтоне ожидают значительного влияния новых санкций США на Россию

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Белом доме в четверг заявили, что введенные накануне санкции против российских нефтяных компаний, как ожидается, окажут значительное влияние на Москву.

"Сильно повлияют. Если посмотреть на наши санкции, то увидите, что они довольно мощные", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос, как эти ограничительные меры скажутся на России.

"Мы ожидаем, что эти санкции нанесут ущерб, как сказал вчера глава Минфина", - добавила она.

В частности, по словам Левитт, данные меры могут поспособствовать отказу Индии и Китая от российской нефти.

Минфин США ранее объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, под ограничения попали нефтяные компании "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

