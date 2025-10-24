Поиск

Трамп не желает координировать с Конгрессом действия против Венесуэлы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп желает действовать самостоятельно, без участия Конгресса, против Венесуэлы, сообщает в пятницу Semafor со ссылкой на источник.

"Лицо, близкое к Белому дому, заявило Semafor, что Трамп будет координировать свои действия с Конгрессом, лишь когда президент Венесуэлы Николас Мадуро окажется под стражей в США", - передает портал.

Администрация США ранее провела "с полдюжины секретных брифингов" для конгрессменов и утверждает, что прежние администрации не были столь же транспарентны в отношении возможных военных операций. Однако демократы-конгрессмены и некоторые республиканцы задаются вопросом, являются ли законными удары США по лодкам в Карибском море, которые по версии американской стороны, перевозили наркотики.

В миреРубио возглавил кампанию давления США на ВенесуэлуЧитать подробнее

Сенатор-демократ Крис Мерфи отмечал, что действия США в отношении Венесуэлы, по-видимому, являются личным политическим приоритетом госсекретаря США Марко Рубио. Мерфи добавлял, что "определенно, есть радикалы, которые хотят отправить войска США в Венесуэлу".

Semafor отмечает, что большинство республиканцев не демонстрирует интерес к тому, чтобы остановить расширение военных операций США у берегов Венесуэлы.

В начале ноября сенатор-республиканец Тим Кейн планирует провести голосование с целью запретить Трампу в одностороннем порядке, без согласия Конгресса, объявлять войну Венесуэле. Кейн заявлял, что многие республиканцы тоже поддержат его из-за нежелания втягивать США в войну.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США ранее направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку, перебросило в регион истребители-бомбардировщики F-35, беспилотники MQ-9 и противолодочные самолеты P-8 Poseidon. Накануне издание The Wall Street Journal сообщало, что два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США в четверг провели полеты вблизи побережья Венесуэлы над нейтральными водами Карибского моря.

В свой черед президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале реализации специального плана "Независимость-200" в четырех западных штатах страны, чтобы обеспечить их "тотальную защиту" в связи с угрозой со стороны США. По данным агентства EFE, речь идет о штатах Мерида, Трухильо, Лара и Яракуй.

США Конгресс Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о прибытии в США спецпосланника президента РФ Дмитриева

Источник сообщил о прибытии в США спецпосланника президента РФ Дмитриева

Китай впервые с 2021 года разместит долларовые гособлигации в Гонконге

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Мунтяну в премьер-министры

Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Что случилось этой ночью: пятница, 24 октября

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Саммит ЕС подтвердил обещания Евросоюза оказывать финансовую помощь Украине

Трамп призвал подождать несколько месяцев, чтобы оценить ущерб от санкций против РФ

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7431 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });