Трамп не желает координировать с Конгрессом действия против Венесуэлы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп желает действовать самостоятельно, без участия Конгресса, против Венесуэлы, сообщает в пятницу Semafor со ссылкой на источник.

"Лицо, близкое к Белому дому, заявило Semafor, что Трамп будет координировать свои действия с Конгрессом, лишь когда президент Венесуэлы Николас Мадуро окажется под стражей в США", - передает портал.

Администрация США ранее провела "с полдюжины секретных брифингов" для конгрессменов и утверждает, что прежние администрации не были столь же транспарентны в отношении возможных военных операций. Однако демократы-конгрессмены и некоторые республиканцы задаются вопросом, являются ли законными удары США по лодкам в Карибском море, которые по версии американской стороны, перевозили наркотики.

Сенатор-демократ Крис Мерфи отмечал, что действия США в отношении Венесуэлы, по-видимому, являются личным политическим приоритетом госсекретаря США Марко Рубио. Мерфи добавлял, что "определенно, есть радикалы, которые хотят отправить войска США в Венесуэлу".

Semafor отмечает, что большинство республиканцев не демонстрирует интерес к тому, чтобы остановить расширение военных операций США у берегов Венесуэлы.

В начале ноября сенатор-республиканец Тим Кейн планирует провести голосование с целью запретить Трампу в одностороннем порядке, без согласия Конгресса, объявлять войну Венесуэле. Кейн заявлял, что многие республиканцы тоже поддержат его из-за нежелания втягивать США в войну.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США ранее направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку, перебросило в регион истребители-бомбардировщики F-35, беспилотники MQ-9 и противолодочные самолеты P-8 Poseidon. Накануне издание The Wall Street Journal сообщало, что два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США в четверг провели полеты вблизи побережья Венесуэлы над нейтральными водами Карибского моря.

В свой черед президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале реализации специального плана "Независимость-200" в четырех западных штатах страны, чтобы обеспечить их "тотальную защиту" в связи с угрозой со стороны США. По данным агентства EFE, речь идет о штатах Мерида, Трухильо, Лара и Яракуй.