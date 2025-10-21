Рубио возглавил кампанию давления США на Венесуэлу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь и советник по нацбезопасности США Марко Рубио играет ведущую роль в ужесточении политики Вашингтона в отношении Венесуэлы, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с ходом дискуссий, Рубио - самый высокопоставленный госслужащий, реализующий агрессивную кампанию администрации США. Начавшись с операции по борьбе с оборотом наркотиков, она переросла в использование санкций и угрозы применения силы, чтобы оказать нажим на президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - отмечает издание.

По данным источников, за последние месяцы Рубио обсуждал с другими высокопоставленными сотрудниками администрации более жесткий подход в отношении Каракаса. При этом Рубио пользовался тем, что одновременно является госсекретарем и советником по нацбезопасности. В итоге президент США Дональд Трамп дал поручение Рубио, советнику по внутренней политике Стивену Миллеру, главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и генпрокурору США Пэм Бонди заняться кампанией давления на венесуэльские власти. По словам одного из источников, она стала одним из приоритетов среди высшего эшелона в окружении Трампа.

Еще один источник пояснил, что Трамп видит как экономические выгоды от более непримиримого курса в отношении Венесуэлы, принимая во внимание ее богатые залежи нефти и других ресурсов, так и пользу для внутренней политики, так как американские власти желают добиться снижения наркотрафика в США.

WSJ напоминает, что первой поездкой Рубио за рубеж стал тур по странам Центральной Америки. Тогда Рубио дал понять, что США вознаградят местные власти, если они станут союзниками Вашингтона.

Поначалу, во второй президентский срок Трампа, специальный посланник президента по особым поручениям Ричард Гренелл вел переговоры с Мадуро, призывал к более прагматичному подходу, который откроет США доступ к минеральным богатствам Венесуэлы, позволит добиться освобождения политических заключенных и реформ в этой стране. Однако к середине июля Гренелл оказался в тени, когда команда Рубио добилась освобождения 10 американцев, находившихся под стражей в Каракасе, в обмен на 252 венесуэльцев, которых удерживали в Сальвадоре. После этого США усилили обвинения в адрес Мадуро в наркоторговле и начали наращивать военное присутствие в Карибском море.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Также в регион направили истребители, патрульные самолеты, бомбардировщики, вертолеты и спецназ. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

В свой черед Мадуро в пятницу сообщил о начале реализации специального плана "Независимость-200" в четырех западных штатах страны, чтобы обеспечить их "тотальную защиту" в связи с угрозой со стороны США. По данным агентства EFE, речь идет о штатах Мерида, Трухильо, Лара и Яракуй.