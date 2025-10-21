Поиск

Рубио возглавил кампанию давления США на Венесуэлу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь и советник по нацбезопасности США Марко Рубио играет ведущую роль в ужесточении политики Вашингтона в отношении Венесуэлы, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с ходом дискуссий, Рубио - самый высокопоставленный госслужащий, реализующий агрессивную кампанию администрации США. Начавшись с операции по борьбе с оборотом наркотиков, она переросла в использование санкций и угрозы применения силы, чтобы оказать нажим на президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - отмечает издание.

По данным источников, за последние месяцы Рубио обсуждал с другими высокопоставленными сотрудниками администрации более жесткий подход в отношении Каракаса. При этом Рубио пользовался тем, что одновременно является госсекретарем и советником по нацбезопасности. В итоге президент США Дональд Трамп дал поручение Рубио, советнику по внутренней политике Стивену Миллеру, главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и генпрокурору США Пэм Бонди заняться кампанией давления на венесуэльские власти. По словам одного из источников, она стала одним из приоритетов среди высшего эшелона в окружении Трампа.

Еще один источник пояснил, что Трамп видит как экономические выгоды от более непримиримого курса в отношении Венесуэлы, принимая во внимание ее богатые залежи нефти и других ресурсов, так и пользу для внутренней политики, так как американские власти желают добиться снижения наркотрафика в США.

WSJ напоминает, что первой поездкой Рубио за рубеж стал тур по странам Центральной Америки. Тогда Рубио дал понять, что США вознаградят местные власти, если они станут союзниками Вашингтона.

В миреИсточники WP не верят, что США в Карибском море бомбят значимый канал наркотрафикаЧитать подробнее

Поначалу, во второй президентский срок Трампа, специальный посланник президента по особым поручениям Ричард Гренелл вел переговоры с Мадуро, призывал к более прагматичному подходу, который откроет США доступ к минеральным богатствам Венесуэлы, позволит добиться освобождения политических заключенных и реформ в этой стране. Однако к середине июля Гренелл оказался в тени, когда команда Рубио добилась освобождения 10 американцев, находившихся под стражей в Каракасе, в обмен на 252 венесуэльцев, которых удерживали в Сальвадоре. После этого США усилили обвинения в адрес Мадуро в наркоторговле и начали наращивать военное присутствие в Карибском море.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Также в регион направили истребители, патрульные самолеты, бомбардировщики, вертолеты и спецназ. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

В свой черед Мадуро в пятницу сообщил о начале реализации специального плана "Независимость-200" в четырех западных штатах страны, чтобы обеспечить их "тотальную защиту" в связи с угрозой со стороны США. По данным агентства EFE, речь идет о штатах Мерида, Трухильо, Лара и Яракуй.

США Венесуэла Марко Рубио Николас Мадуро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Совершивший покушение на премьера Словакии осужден на 21 год

Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Встреча Рубио и Лаврова пока отложена, они могут созвониться еще раз

Что случилось этой ночью: вторник, 21 октября

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Бессент заявил, что США ждут усиления экономического давления на РФ со стороны G7

Правительство Японии во главе с премьером Исибой ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьером Исибой ушло в отставку
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });