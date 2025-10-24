Поиск

Индекс потребдоверия в США в октябре упал до 53,6 пункта, хуже прогноза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 53,6 пункта по сравнению с 55,1 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это минимальный уровень с мая этого года.

Предварительно сообщалось о снижении индикатора до 55 пунктов, и аналитики ожидали подтверждения первоначальной оценки, по данным Trading Economics.

В октябре 2024 года индекс находился на отметке 70,5 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце уменьшился до 58,6 пункта с 60,4 пункта в сентябре (предварительная оценка - 61 пункт). Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 50,3 пункта с 51,7 пункта (предварительно - до 51,2 пункта).

Инфляционные ожидания населения на ближайший год в октябре опустились до 4,6% с 4,7% в предыдущем месяце. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (пять лет) повысилась до 3,9% с 3,7%.

